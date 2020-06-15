السفير الأمريكي: يجب إشراك الأمازيغ والتبو والطوارق في الحوار السياسي بليبيا

أكد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال لقائه ممثلين عن المجلس الأعلى للأمازيغ، ضرورة إشراك الشعوب الأصليين وبينهم الأمازيغ والتبو والطوارق، في الحوار السياسي الليبي.

وقالت السفارة الأمريكية لدى طرابلس في بيان أصدرته إثر اللقاء، إن الحاضرين من جانب المجلس الأعلى للأمازيغ وأطلعوا السفير "على جهودهم الرامية لتعزيز المساواة في الحقوق للأمازيغ في ليبيا".

من جانبه، أعرب نورلاند "عن دعمه للأنشطة التي يقوم بها المجلس الأعلى للأمازيغ لتعزيز المشاركة المدنية والدفاع عن الحقوق السياسية والاجتماعية وتحسين التحصيل التعليمي في ليبيا، بما في ذلك المبادرات التي قام بها المجلس بالشراكة مع شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2017".

وأكد السفير الأمريكي دعم واشنطن للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتعزيز الحوار السياسي الشامل بين مكونات الشعب الليبي، وشدد على أن "هذه الجهود لا يمكن أن تكون ناجحة وشرعية إلا بمشاركة مجدية من المجتمعات الأصلية والعرقية في ليبيا، بما في ذلك الأمازيغ والتبو والطوارق الليبيون".

المصدر: RT