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مصر.. ضبط 4 مطربين لمخالفتهم قرار الحكومة بمنع التجمعات وإقامة الحفلات

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مصر.. ضبط 4 مطربين لمخالفتهم قرار الحكومة بمنع التجمعات وإقامة الحفلات
YouTube
المطرب المصري عمر كمال
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أمر المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، وليد جمال، بضبط 4 فنانين شاركوا في حفل خطوبة انتهاكا لقرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات وإقامة الحفلات، للحد من جائحة كورونا.

وشمل قرار المحامي العام ضبط وإحضار الفنانين عمر كمال وشحتة كاريكا وكسبرة وحنجرة من أجل مثولهم أمام النيابة العامة.

مصر.. ضبط 4 مطربين لمخالفتهم قرار الحكومة بمنع التجمعات وإقامة الحفلات
YouTube
المطرب شحتة كاريكا
مصر.. ضبط 4 مطربين لمخالفتهم قرار الحكومة بمنع التجمعات وإقامة الحفلات
YouTube
المطربان كسبرة وحنجرة

وكشفت التحقيقات مع المطربين الأربعة أنهم شاركوا في حفل الخطوبة بأداء فقرات فنية في قرية النورس الياحية بالإسماعيلية الأسبوع قبل الماضي.

وكانت النيابة العامة قد طلبت، الأسبوع الماضي، إجراء تحريات لازمة لتحديد هوية المطربين والفنانين المتواجدين في حفل الخطوبة. كما طلبت النيابة العامة ضبط شركة الفراشة والقائمين على أعمال الفندقة والمسؤولين بقرية النورس عن السماح بإقامة الحفل.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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