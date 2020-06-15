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مصر.. محافظ الدقهلية يتبرع ببلازما الدم بعد تعافيه من "كوفيد-19" (صور)

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مصر.. محافظ الدقهلية يتبرع ببلازما الدم بعد تعافيه من
RT
محافظ الدقهلية أيمن مختار يتبرع ببلازما الدم
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تبرع محافظ الدقهلية في الوجه البحري المصري، أيمن مختار، ببلازما الدم، اليوم الاثنين، بعد تعافيه من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

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وكشف مدير خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة المصرية، إيهاب سراج الدين، أن العملية جاءت في إطار المشاركة في حملة التبرع التي أطلقتها وزارة الصحة للتبرع ببلازما المتعافين من الفيروس للمساعدة في علاج الحالات المتقدمة المصابة بـ "كوفيد-19".

مصر.. محافظ الدقهلية يتبرع ببلازما الدم بعد تعافيه من
RT
محافظ الدقهلية أيمن مختار يتبرع ببلازما الدم

وأوضح أن فريق من المركز القومي لخدمات نقل الدم بالقاهرة توجه إلى محافظة الدقهلية لأخذ وحدات التبرع من المحافظ، وبعد إجراء التحاليل التأكيدية اللازمة عليها، لإمكان حقنها للمرضى المصابين.

وتابع أن المحافظ قام بملء استمارة التبرع وتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالتبرع، وبعدها تم سحب 4 وحدات للبلازما منه، وهي كمية تكفي لعلاج شخصين مصابين بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن حملة تشجيع المتعافيين من "كوفيد-19" بالتبرع ببلازما الدم في مصر تم إطلاقها بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في البلاد على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات وأظهرت نتائج مبدئية مبشرة، من خلال نسبة تعاف جيدة للمرضى.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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