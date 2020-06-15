مصر.. الكنيسة القبطية تعلن وفاة أحد كهنتها بعد إصابته بكورونا

أعلنت الكنيسة القبطية في مصر، اليوم الاثنين، عن وفاة كاهن إحدى كنائسها في القاهرة بعد إصابته بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية، إن القس بيشوي عياد، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين، بحي عزبة النخل (شمال شرقي القاهرة)، توفي اليوم الاثنين عن عمر جاوز الـ 51 عاما، وذلك بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 13 سنة.

وأوضح المتحدث، في بيان، أن الكاهن الراحل أصيب مؤخرا بمرض "كوفيد-19" ونقل إلى المستشفى ليخضع لعلاج مكثف، "إلا أن حالته تدهورت وفاضت روحه صباح اليوم".

وتابع البيان أن بطريرك الكنيسة القبطية، البابا تواضروس الثاني، "يتقدم بخالص العزاء لمجمع كهنة عزبة النخل في نياحة الأب الفاضل القس بيشوي عياد... ويلتمس عزاء سمائيا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين".

ناصر حاتم

المصدر: RT