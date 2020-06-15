تجديد حبس ابنة القرضاوي 45 يوما لاتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية

أصدر مجمع محاكم طرة اليوم الاثنين قرارا بتجديد حبس علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، وآخرين، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

ووجهت النيابة لعلا اتهامين اثنين بـ"الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وتمويلها من داخل محبسها".

وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة بناء على محضر تحريات الأمن الوطني اتهام علا القرضاوي بـ "تنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، بغرض القيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة".

ناصر حاتم

المصدر: RT