البرلمان العراقي يحث المتعافين من كورونا على التبرع ببلازما الدم

حث نائب رئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، المتعافين من فيروس كورونا على التبرع ببلازما الدم للمصابين الذين يحتاجونها.

وقال في بيان صحفي إن "على وزارة الصحة اعداد قاعدة بيانات خاصة بكل مصاب بمرض كورونا، سيما وأن التجارب اثبتت أن تعامل الفيروس يختلف من شخص لأخر، فهناك من لا يشعر بإصابته بالوباء، وآخر يعاني مضاعفات حادة، وآخرون يتوفون الى رحمته تعالى، وهنا يجب ان تختلف الطرق العلاجية بحسب الامراض التي يعاني منها المريض".

وأضاف أن "الكوادر الطبية العراقية تتمتع بالروح القتالية، فهم يحاربون داخل مؤسساتهم لشفاء المرضى بدون أسلحة، ولم تثنهم إصابة العديد منهم، عن اداء واجبهم والاستمرار بقتالهم للفيروس".

وأشار الكعبي إلى أن "العشرات من المصابين من الكوادر الطبية، نظموا تنسيقيات لمساعدة المصابين عبر رفع روحهم المعنوية واساليب العلاج التي تساعد على الشفاء، والأهم هو تبرعهم بالبلازما وتشجيع المواطنين خارج المنظومة الصحية على هذا الامر وتنظيم الامور".

وتابع أن "التبرع بالدم هو مسؤولية شرعية وانسانية للآخرين يساهم في الإسراع بمعالجتهم من الوباء".

المصدر: RT