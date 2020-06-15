تحالف "دعم الشرعية في اليمن" يعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف بقيادة الرياض في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مدينة (خميس مشيط) جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، "تمكنت قوات التحالف اليوم الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار(مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة (خميس مشيط) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة".

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وأوضح المالكي أن هذه العملية هي امتداد للعمليات التي نفذها المسلحون الحوثيون والتي كان آخرها محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران) بإطلاق صاروخ بالستي في 13 يونيوالجاري.

وأكد المتحدث أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الاجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه "الأعمال العبثية والهمجية" وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

المصدر: واس