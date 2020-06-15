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حقيقة إصابة وزير الكهرباء المصري بكورونا

أخبار العالم العربي

حقيقة إصابة وزير الكهرباء المصري بكورونا
صورة أرشيفية
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أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر أن الوزير، محمد شاكر، يواصل أعماله من مكتبه منذ صباح اليوم الاثنين، نافية ما تردد من أنباء عن إصابته بفيروس كورونا.

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وأوضحت الوزارة في تدوينة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الوزير "بصحة جيدة وأنباء إصابنه بالوباء غير صحيحة".

وناشدت في بيانها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى التحقق من المعلومات من مصادرها المسؤولة.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في مصر 44 598 شخصا، تعافى منهم 11 931، وتوفي 1 575 آخرين.

المصدر: RT

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