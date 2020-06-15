دياب: الزعران يدمرون البلد وهناك قرار للعبث بسلام لبنان

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، أن ما يحصل في البلد غير طبيعي ورأى "أن هناك قرارا في مكان ما، داخليا أو خارجيا، أو ربما الاثنين معا، للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار".

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وقال إن: "ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولا أن يبقى الفاعل مجهولا".

واكد رئيس حكومة لبنان خلال جلسة للمجلس الأعلى للدفاع، اليوم الاثنين، أن "الزعران يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته، والدولة تتفرج، لماذا؟ هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي، هذه عملية تخريب منظمة".

وأضاف:"يجب أن يكون هناك قرار حاسم وحازم بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد، يجب توقيف الذين يحرضون، والذين يدفعون لهم، والذين يديرونهم".

وكانت عمليات تخريب وشغب شملت الكثير من المناطق اللبنانية في الأيام الأخيرة، وطالت الأملاك العامة والخاصة، وكذلك حرق شاحنات للأمم المتحدة أمس محملة بمساعدات أممية غذائية للشعب السوري.

المصدر: الوكالة الوطنية