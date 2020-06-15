لبنان.. الجيش يحرر 23 مختطفا سوريا في البقاع الشمالي (صور)

تمكنت قوات الأمن اللبنانية من تحرير 23 شخصا، بينهم نساء واطفال، من الجنسية السورية في بلدة بريتال في البقاع الشمالي، مضى على إختطافهم 15 يوما.

وجاء في بيان للجيش اللبناني، اليوم الاثنين، أنه بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن قيام عصابة مسلحة بإختطاف عدد من الاشخاص كرهائن، داهمت قوة خاصة من المديرية المذكورة مكانين مختلفين في بلدة بريتال، حيث تمكنت من تحرير 23 شخصا، بينهم نساء واطفال، من الجنسية السورية مضى على إختطافهم 15 يوما

وخلال المداهمة تعرضت الدورية لإطلاق نار، وقد أصيب أحد الخاطفين من الجنسية السورية، وتم توقيف الآخر وهو لبناني الجنسية.

بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن قيام عصابة مسلحة بإختطاف عدد من الاشخاص كرهائن، دهمت قوة خاصة من المديرية المذكورة مكانين مختلفين في بلدة بريتال حيث تمكنت من تحرير ٢٣ شخصاً بينهم نساء واطفال من الجنسية السورية مضى على إختطافهم ١٥ يوماًhttps://t.co/JE6ho55sm2pic.twitter.com/43IEpauENl — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 14, 2020