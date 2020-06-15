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صورة تاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز خلال نيله ميدالية الاستحقاق

أخبار العالم العربي

صورة تاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز خلال نيله ميدالية الاستحقاق
Reuters
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نشرت دارة الملك عبدالعزيز، لقطة توثق تسلم ملك السعودية الحالي، سلمان بن عبد العزيز، حينما كان أميرا لمنطقة الرياض، ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، لتبرعه بالدم 10 مرات.

وتعود أحداث الصورة التي نشرتها الدارة على حسابها في "تويتر" إلى عام 1426هـ / (2005م) وذلك احتفالا بـ #اليوم_العالمي_للمتبرعين_بالدم.

المصدر: سبق 

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