صورة تاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز خلال نيله ميدالية الاستحقاق

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، لقطة توثق تسلم ملك السعودية الحالي، سلمان بن عبد العزيز، حينما كان أميرا لمنطقة الرياض، ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، لتبرعه بالدم 10 مرات.

وتعود أحداث الصورة التي نشرتها الدارة على حسابها في "تويتر" إلى عام 1426هـ / (2005م) وذلك احتفالا بـ #اليوم_العالمي_للمتبرعين_بالدم.

#صورة_تاريخية |📸

نال #خادم_الحرمين_الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز مدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعه بالدم عام ١٤٢٦هـ / (٢٠٠٥م)#اليوم_العالمي_للمتبرعين_بالدم#دارة_الملك_عبدالعزيزpic.twitter.com/j4dsLsASzg — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) June 14, 2020

المصدر: سبق