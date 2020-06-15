ألمانيا.. تراجع في وتيرة الإصابات اليومية بكورونا لليوم الثاني

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 192 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و4 حالات وفاة.

وجاء في بيانات المعهد: "تم تسجيل 192 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 186461 حالة، كما تم تسجيل 4 وفيات ليصبح إجمالي الوفيات 8791، وبلغ عدد حالات الشفاء الإجمالية من الفيروس حوالي 172.6 ألف شخص".

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وتم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة في بافاريا 47642، وشمال الراين - ويستفاليا 39307، وبادن فورتمبيرغ 35090، وبرلين 7322.

وتظهر الأرقام الجديدة تراجعا في معدل الإصابات اليومية، مقارنة مع مؤشرات أمس الأحد، التي بلغت 247 إصابة جديدة وست وفيات.

المصدر: وكالات





