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ألمانيا.. تراجع في وتيرة الإصابات اليومية بكورونا لليوم الثاني

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ألمانيا.. تراجع في وتيرة الإصابات اليومية بكورونا لليوم الثاني
Reuters
ألمانيا- أرشيف
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 192 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و4 حالات وفاة.

وجاء في بيانات المعهد: "تم تسجيل 192 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 186461 حالة، كما تم تسجيل 4 وفيات ليصبح إجمالي الوفيات 8791، وبلغ عدد حالات الشفاء الإجمالية من الفيروس حوالي 172.6 ألف شخص".

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وتم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة في بافاريا 47642، وشمال الراين - ويستفاليا 39307، وبادن فورتمبيرغ 35090، وبرلين 7322.

وتظهر الأرقام الجديدة تراجعا في معدل الإصابات اليومية، مقارنة مع مؤشرات أمس الأحد، التي بلغت 247 إصابة جديدة وست وفيات.

المصدر: وكالات



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