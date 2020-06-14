العاهل المغربي الملك محمد السادس يجري عملية في القلب

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأحد 14 يونيو، عملية جراحية ناجحة في القلب بمصحة القصر الملكي بالرباط.

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وأصدر الفريق الطبي للملك محمد السادس بيانا قال فيه: "سجل الإيقاع الأديني لقلب جلالة الملك محمد السادس، عودة ظهور اضطراب من جديد".

وأضافوا الأطباء أنهم أوصوا الملك بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية (Ablation Par Radiofréquence) التي نفذت يوم الأحد 14 يونيو بمصحة القصر الملكي بالرباط.

وأكدوا أن العملية كللت بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت له يوم 26 فبراير 2018 بالعاصمة الفرنسية باريس، ومكنته من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.

المصدر: وسائل إعلام مغربية