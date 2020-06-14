السودان يسجل ارتفاعا في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية يوم الأحد، عن تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7220.

وأشارت الصحة إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 459.

وأفادت الوزارة بأن عدد المتعافين بلغ 2610 حالات، عقب تماثل 54 مصابا للشفاء.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و976 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 434 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و95 ألفا، بحسب موقع "World Meter" المختص برصد ضحايا الفيروس.

المصدر: RT