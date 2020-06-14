مصدر: رئيسة القضاء في السودان توصي بفصل 75 قاضيا

كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة السودانية أن رئيسة القضاء، نعمات عبد الله، أوصت بفصل 75 قاضيا يعملون بالسلطة القضائية.

وأفاد المصدر، اليوم الأحد، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، بأن "رئيسة القضاء سلمت قائمة بأسماء 75 قاضيا إلى لجنة إزالة التمكين بنظام الانقلاب العام 1989، وهم يعملون لدى السلطة القضائية بدرجات مختلفة، لبدء إجراءات فصلهم من الخدمة المدنية العامة".

وأضاف المصدر أن "رئيسة القضاء، سلمت رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائمة أخرى تضم أسماء 70 من القضاء، للمصادقة عليهم، وتعينهم بالسلطة القضائية".

وأشار المصدر إلى أن 150 قاضيا قدموا طلبات إلى رئيسة القضاء، لإعادة وظائفهم بالجهاز القضائي، بعدما تركوا وظائفهم خلال فترة الحكومة السابقة كانوا يعملون لدى السلطات القضائية بالحكومة السابقة التي تم إسقاطها في 2019.

وأنشئت "لجنة إزالة التمكين وإعادة الأموال المنهوبة خلال نظام الانقلاب العام 1989" بموجب الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها بين المجلس العسكري "وقوى الحرية والتغيير" في سبتمبر 2019 لإدارة الفترة الحكومة الانتقالية.

وفصلت اللجنة 98 من مستشاري وزارة العدل وأكثر من 100 دبلوماسي بوزارة الخارجية والعشرات من الوزرات الأخرى في إطار محاربة الفساد وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

المصدر: "سبوتنيك"