البرلمان المصري يقر عدم جواز تأديب أعضاء مجلس النواب إلا بعد موافقته

وافق مجلس النواب المصري على المادة 32 من تعديلات قانون مجلس النواب، الذي تقدم به ائتلاف "دعم مصر"، والذي يحظر اتخاذ إجراءات التأديب ضد أعضاء البرلمان، دون الرجوع إلى المجلس.

وتنص المادة (32) على الفقرة الثالثة: "كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية".

ناصر حاتم

المصدر: RT