الحكومة اليمنية تسجل 23 إصابة و4 وفيات بكورونا في أراضي سيطرتها

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، عن تسجيل 23 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.

وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء فيروس كورونا التابعة للحكومة اليمنية، في بيان، بارتفاع حصيلة الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23 حالة، مقابل 73 في بيانات في 13 يونيو، لتصل الحصيلة العامة إلى نقطة 728.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 4 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس مقارنة مع 17 في إحصائية 13 يونيو، ليصل عدد ضحايا الجائحة في الأراضي الخاضعة للحكومة اليمنية إلى 164 شخصا.

كما أعلنت عن تسجيل 14 حالة شفاء خلال اليوم الماضي بين المصابين بالفيروس، ليبلغ مجموع عدد المتعافين 53 شخصا.

مستجدات #كورونا

تسجيل (23) حالة إصابة جديدة:

(4) عدن

(3) تعز

(2) لحج

(2) الضالع

(12) المهرة

تسجيل (4) وفيات لحالات إصابة سابقة:

(3) تعز

(1) الضالع

كما سُجلت (14) حالة تعافي:

(12) تعز

(1) الضالع

(1) لحج

ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة ل(728)، منها (164) حالة وفاة، و(53) حالة تعافي. — اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) June 14, 2020

المصدر: RT