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الحكومة اليمنية تسجل 23 إصابة و4 وفيات بكورونا في أراضي سيطرتها

أخبار العالم العربي

الحكومة اليمنية تسجل 23 إصابة و4 وفيات بكورونا في أراضي سيطرتها
Reuters ANEES MAHYOUB
عمليات فحص طبي لرصد المصابين بفيروس كورونا في مدينة تعز اليمنية.
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أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، عن تسجيل 23 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.

وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء فيروس كورونا التابعة للحكومة اليمنية، في بيان، بارتفاع حصيلة الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23 حالة، مقابل 73 في بيانات في 13 يونيو، لتصل الحصيلة العامة إلى نقطة 728.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 4 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس مقارنة مع 17 في إحصائية 13 يونيو، ليصل عدد ضحايا الجائحة في الأراضي الخاضعة للحكومة اليمنية إلى 164 شخصا.

كما أعلنت عن تسجيل 14 حالة شفاء خلال اليوم الماضي بين المصابين بالفيروس، ليبلغ مجموع عدد المتعافين 53 شخصا.

المصدر: RT

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