القاهرة تجهز لـ 11 رحلة طيران من الكويت تقل 1981 عاملا مصريا من العالقين

أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر، اليوم الأحد، أن مطارات البلاد ستستقبل 11 رحلة طيران تقل مئات من العاملين المصريين العالقين في الكويت.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر في الكويت في إطار متابعته لأحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المكتب في التقرير أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة نحو 20 رحلة طيران تحمل على متنها 3501 راكبا إلى مطارات 4 دول هي مصر والهند وإيران وقطر، وبينها 11 رحلة إلى مصر تقل 1981 عاملا من العالقين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، أن الرحلات الـ 11 سوف تصل إلى 4 مطارات مصرية، هي مطار القاهرة والإسكندرية، وأسيوط وسوهاج.

ناصر حاتم

المصدر: RT