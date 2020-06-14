"المسيرة": التحالف العربي يشن 40 غارة جوية على عدد من المحافظات

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، بأن التحالف العربي بقيادة السعودية، شن اليوم الأحد، 40 غارة جوية على مأرب والجوف وصعدة وحجة.

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ولفتت القناة إلى أن الطيران الحربي شن 32 غارة على على صلب والخانق بمديرية مجزر بمحافظة مأرب، خلال الساعات الماضية، كما شن 5 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف.

أما في صعدة فشن التحالف 3 غارات على مديرية الظاهر، كما شن غارة على مديرية حرض في حجة.

يأتي ذلك، غداة كشف القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، عن اتصالات تجري مع السعودية لإيجاد حل للصراع في اليمن، مؤكدا استعداد جماعته لطرح كل القضايا على طاولة التفاوض.

المصدر: المسيرة