عريقات: الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة - "فصل عنصري"

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن خطة الضم الإسرائيلية التي أعلنت إسرائيل المضي قدما فيها، ستقضي على أي احتمال للسلام في المنطقة.

وشدد على أن هذه الخطة، تعني تدمير السلطة الفلسطينية، وستكون نهاية لأي حل تفاوضي وبمثابة "فصل عنصري".

وقال عريقات، خلال لقاء نظمه نادي الصحافة فى القدس الغربية، اليوم الأحد، وبحضور الصحافة الأجنبية والإسرائيلية: "إذا ما أقدم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على ضم إنش واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فسيكون بذلك قد قضى على أي احتمال للسلام في المنطقة".

وتابع عريقات القول: "الضم يعني تدمير السلطة الفلسطينية، وستكون هذه نهاية الحل التفاوضي".

وأكد أنه في حال قرر نتنياهو، ضم أي أراض فلسطينية "يجب أن يكون على استعداد لتحمل مسؤولياته كافة كسلطة احتلال".

المصدر: سبوتنيك