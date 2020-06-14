مصادر: بدء العمل على أول مسلسل تلفزيوني يتناول سيرة ياسر عرفات

بدأ العمل على أول مسلسل تلفزيوني يتناول سيرة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، استعدادا لعرضه العام المقبل، حسبما أفاد مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة.

وأوضح مسؤول إعلامي في المكتب أن المسلسل إنتاج مصري فلسطيني مشترك، ومن المقرر أن يعرض لصالح إحدى منصات البث الرقمي الشهيرة في منتصف العام 2021.

وأشار السيناريست الفلسطيني، محمود فهد، في تصريح صحفي، إلى أن مسلسل "ياسرعرفات" لن يندرج تحت نوعية المسلسلات الوثائقية التي توثق للأحداث فقط، بل ينتمي للمسلسلات الدرامية الاجتماعية التي ترصد حياة الأشخاص من الصغر حتى وفاته.

وأوضح فهد أن "المسلسل يرصد تاريخ الزعيم الراحل فىي شكل درامي يتناول جوانب خفية عن حياته الشخصية لكي نشرح للأجيال الصاعدة مدى كفاح هذا الزعيم في الصخر رغم قسوة الحياة التي كان يعيشها في زمن احتلال فلسطين الأم".

وتابع السيناريست أن "العمل سيلقي الضوء على العديد من المواقف الإنسانية البارزة والجوانب الاجتماعية التي كانت تزخر بها حياة ياسر عرفات، إلى جانب حياته البسيطة مع أسرته، وهي كلها جوانب لا يعلمها الكثيرون عنه".

وتوفي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في 11 نوفمبر 2004، عن 75 عاما، في مستشفى بيرسي في باريس، جراء تسممه بمادة البولونيوم المشع.

ناصر حاتم

المصدر: RT