البيشمركة تطالب القوات العراقية بحماية المدنيين من دون "تمييز"

طالبت وزارة البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، القوات العراقية الاتحادية بحماية المدنيين "دون تمييز".

وقالت في بيان صحفي: "من الضروري تفعيل اللجنة العليا المشتركة مع وزارة الدفاع العراقية في أسرع وقت، لملء الفراغات الأمنية وبما يضمن حماية أرواح وممتلكات المواطنين".

وأضافت أن "استهداف الكرد وإخلاء القرى الكردية بالقوة، هو من عمل الفصائل الإرهابية التي كانت مع داعش وتريد أن يهجر الكرد من المنطقة ليواصلوا هم حملة التعريب والتهجير، لكننا سنرد بقوة على أي محاولة أو هدف من هذا النوع".

وأكدت وزارة البيشمركة، أن "جماعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش هاجمت قرية (دارا) التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى، وأدى ذلك للأسف إلى استشهاد سبعة أشخاص من أفراد عائلة كاكائية (كردية) وإصابة خمسة بجراح".

وتابعت: "إننا في وزارة شؤون البيشمركة نعلن رفضنا الشديد لمثل هذه الجريمة القذرة ونطالب القوات العراقية في تلك المنطقة بأن تتولى حماية المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم بدون تمييز على أساس القومية والدين، فسلامة سكان تلك المنطقة تقع على عاتق القوات المتمركزة فيها".

وبينت: "حذرنا في الفترة الأخيرة ولمرات عديدة من أن غياب قوات البيشمركة عن تلك المناطق يخلق فراغاً أمنياً بين مواقع قوات البيشمركة والجيش العراقي، ومع تكرار جرائم من هذا النوع، تدعو الحاجة إلى تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة شؤون البيشمركة في أسرع وقت، لكي يجري العمل المشترك من جانب (البيشمركة والجيش العراقي) لملء تلك الفراغات الأمنية، وبما يضمن حماية أرواح وممتلكات أبنائنا في تلك المناطق بكردهم وعربهم وتركمانهم، ومن جميع المكونات الدينية والقومية".

المصدر: RT