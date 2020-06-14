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سلطان عُمان يأمر بتشكيل لجنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا

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سلطان عُمان يأمر بتشكيل لجنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا
Reuters Sultan Al Hasani
السلطان هيثم بن طارق
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أمر سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الأحد، الحكومة بتشكيل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر من المكتب الإعلامي الحكومي بسلطنة عُمان، أنه من المقرر أن تقوم اللجنة التي سيرأسها وزير الداخلية بدراسة العودة سريعا لاستئناف الأنشطة الاقتصادية.

وتعتبر سلطنة عُمان منتجا صغيرا نسبيا للنفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج، وتضررت بشدة من الجائحة ومن تراجع أسعار الخام.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية تفشيه في السلطنة أكثر من 23 ألفا، فيما سجلت السلطات العمانية 104 حالات وفاة حتى الآن.

المصدر: رويترز

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