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وزير الصحة السوداني يتهم وزير المال بهدر أموال مكافحة كورونا على مشاريع أخرى

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وزير الصحة السوداني يتهم وزير المال بهدر أموال مكافحة كورونا على مشاريع أخرى
Reuters
وزير الصحة السوداني أكرم التوم
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اتهم وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، وزير المالية ابراهيم البدوي، بصرف الأموال القادمة من الخارج لمكافحة كورونا، على كهرباء بورتسودان ولتسديد مستحقات المبعوثين للخارج وغيرها.

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وقال وزير الصحة في خطاب أرسله إلى وزير المالية إنه يأسف لعجز وزارة المالية عن تسديد فاتورة الدواء منذ ديسمبر 2019 وأضاف: "نذكركم بأن زمن إنفراد المالية بتحديد موارد الوزارات الأخرى قد انتهى يوم أن أدت هذه الحكومة القسم بعد ثورة مهرها الشعب بدماء شهدائه".

ولفت التوم إلى أن أي تراجع عن تنفيذ الدعم لقطاع الصحة ستكون له آثار سلبية على صحة المواطن، مؤكدا أن "الشعب يحاسب مجلس الوزراء على كل قراراته المتعلقة بتخصيص وإعادة توزيع منصرفات هذه الميزانية"، وقال إن توسيع خيارات الحلول يعتبر من أهم وسائل التشاور والمصارحة والمناصحة بين أعضاء الفريق الواحد من ذوي الهم المشترك.

ونصح التوم، وزير المالية بزيادة إيرادات الدولة ودعاه للإستفادة من أموال النظام البائد، وترشيد الإنفاق الحكومي، ووقف استيراد السلع الكمالية، وقال: "الصحيح أن ميزانية الدولة هي ملك للشعب الذي كلف رئيس الوزراء ومجلسا كاملا من الوزراء الأكفاء لإدارتها وتوزيعها".

وقالت السلطات الصحية في السودان اليوم، إنه تم تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 447، فيما أشارت إلى تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 7007.

المصدر: وسائل إعلام سودانية

 

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