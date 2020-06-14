نائب كردي يطالب حكومة الكاظمي بالسيطرة على ملف النفط في إقليم كردستان

طالب النائب الكردي عن كتلة المستقبل، سركوت شمس الدين، اليوم الأحد، الحكومة العراقية الاتحادية بفرض سيطرتها على الملف النفطي في إقليم كردستان العراق.

وقال النائب في بيان صحفي: "الحكومة الاتحادية تلجأ في حال نشوب أي خلاف بينها وبين حكومة الإقليم الى قطع رواتب الموظفين الذين باتوا ضحية دائمة بين الطرفين".

وأضاف: "الأولى يجب أن تلجأ إلى خيارات أخرى تبعد فيها رواتب الموظفين عن اية نزاعات مستقبلية".

وأشار شمس الدين إلى ضرورة أن "تفرض الحكومة الاتحادية السيطرة على الملف النفطي في الاقليم، والتفاهم بينها وبين الشركات العاملة هناك، لتكسب ود ورضا المواطنين الكرد وتغليب المصلحة العليا على المصالح الخاصة الاخرى، بدلاً من أن يأخذ هذا الدور الحزب الديمقراطي الكردستاني - بقيادة مسعود بارزاني - بسياساته الخاطئة والمستمرة تجاه ابناء الشعب منذ 17 عاما".

المصدر: RT