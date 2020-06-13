الفياض: الحشد الشعبي يحتاج إلى إعادة بناء نفسه

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، اليوم السبت، أن قواته بحاجة إلى إعادة بناء نفسها.

وقال الفياض، في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى تأسيس الحشد الشعبي، إن "الحشد يحتاج إلى إعادة بناء نفسه وإن العامل الأساس الذي يجب أن نعتني به في رسم شكل الحشد النهائي هو رأي المرجعية".

وأضاف أن "المرجعية هي الحامي الأول للحشد وهي الأب الشرعي له"، مشيرا إلى "تشكيل لجنة تتولى عملية استكمال دمج الحشد العشائري مع الحشد الشعبي".

ولفت الفياض إلى "صدور أمر بتشكيل هيئة رأي والعمل على تسمية أعضائها، حيث ستتولى هذه الهيئة تقديم المشورة والنصح والدراسة والتصور لتطوير عمل هيئة الحشد الشعبي".

وتابع رئيس الهيئة : "قررنا فورا الشروع بتنفيذ هيكيلة الحشد المقررة والتي تكون من رئيس هيئة ومديريات ورئاسة أركان ومعاونيات وألوية وأفواج، وصدر أمر بالشروع فورا بتسمية الهيكلية بمسمياتها".

وبشأن الرتب وحقوق المقاتلين التقاعدية وغيرها، أوضح الفياض أن "الرتب ستمنح للحشد الشعبي حسب القانون العسكري الاعتيادي وليس حسب قانون الدمج".

المصدر: RT