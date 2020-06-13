"الجيش الليبي" يعلن إعادة تشكيل غرف عملياته للتفاعل مع "متغيرات المعركة"

أعلنت القيادة العامة لـ "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر، اليوم السبت، إعادة تشكيل غرف العمليات العسكرية الرئيسية.

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وأشارت القيادة في بيان نشرته على صفحة المتحدث باسمها، أحمد المسماري، في "فيسبوك"، إلى أنه بعد نجاحات "الجيش الوطني" في المعركة "لتحرير العاصمة طرابلس" (من القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا)، جاء التدخل التركي إلى جانب حكومة الوفاق ليحول "الحرب ضد الإرهاب في ليبيا إلى حرب دولية تحت شعار داخلي".

وتابع البيان: "من أجل حماية السكان المدنيين ولتجنب الخسائر غادرنا المدن وسنقاتل العدو في الصحراء والأراضي المفتوحة وجها لوجه".

وأضاف البيان أن إدارة العمليات العسكرية ستكون بشكل أفضل في إطار خطة استراتيجية محكمة، "تضمن تسخير إمكانيات القوات المسلحة الليبية والسلطات المدنية والشعب بقبائله ونخبه المتعددة".

وأعلنت القيادة العامة "إعادة تشكيل غرف العمليات العسكرية الرئيسية للجيش الليبي وتكليف ضباط أكفاء وقادرين على التفاعل مع المعركة ومتغيراتها وبثقة الشعب بهم".

المصدر: RT