الصحة المصرية: 62 وفاة جديدة و1677 إصابة بفيروس كورونا المستجد

قالت وزارة الصحة المصرية، مساء يوم السبت، إن 62 مصابا بفيروس كورونا المستجد فارقوا الحياة، كما أعلنت عن تسجيل 1677 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد 19".

وأفادت وزارة الصحة بأن 421 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالة حتى اليوم.

وذكر خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة، هو 42980 حالة من ضمنهم 1484 حالة وفاة.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ11108 متعافين.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

المصدر: RT