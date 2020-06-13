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ارتفاع عدد وفيات غرق مركب مهاجرين أفارقة قبالة سواحل تونس إلى 61

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ارتفاع عدد وفيات غرق مركب مهاجرين أفارقة قبالة سواحل تونس إلى 61
Reuters
ارتفاع عدد وفيات غرق مركب مهاجرين أفارقة قبالة سواحل تونس إلى 61
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قال مسؤول بالحماية المدنية في تونس، يوم السبت، إن قوات خفر السواحل انتشلت مزيدا من جثث مهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس ( وسط) ليرتفع عدد من لقوا حتفهم إلى 61.

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وقال مرد المشري المدير الجهوي للحماية المدنية إن عدد الجثث ارتفع إلى 61 بعد العثور على جثث جديدة من بينها جثة لرضيع.

وبدأت السلطات المحلية دفن جثامين عشرات المهاجرين في صفاقس.

وأبحر مركب مكتظ بعشرات المهاجرين قبل أيام من جزيرة قرقنة في اتجاه السواحل الإيطالية.

وفي العام الماضي غرق 86 مهاجرا بعد انقلاب مركبهم الذي أبحر من ليبيا باتجاه أوروبا، في واحدة من أسوأ تلك الحوادث في تونس.

المصدر: رويترز

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