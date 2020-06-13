الرئيس الجزائري يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء يوم السبت، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، والوفد المرافق له.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن اللقاء حضره وزير الخارجية صابري بوقادوم.

RT

وأعلن مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من طبرق مقرا له، عن أن رئيسه عقيلة صالح وصل الجزائر في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن صالح وصل الجزائر العاصمة رفقة رئيس ديوان مجلس النواب، عبد الله المصري.

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وتأتي هذه الزيارة بعد نحو أسبوعين من إعلان صالح، بالتعاون مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، عن مبادرة جديدة تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف مفاوضات السلام وانسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد شدد خلال حوار مع وسائل إعلام جزائرية، يوم الجمعة، على أن الجزائر تسعى لحفظ دماء الليبيين وأن حل الأزمة ليس عسكريا.

وقال الرئيس الجزائري "إن الدم الذي يسيل في ليبيا دم ليبي، وليس دم من يحاربون بالوكالة"، مؤكدا أن بلاده ليست لديها أطماع توسعية أو اقتصادية في الدولة الجارة وكل ما تريده هو وقف الاقتتال.

وصرح عبد المجيد تبون بأن "ليبيا تتجه للسيناريو السوري" وأن الحل ليس عسكريا، مشيرا إلى أن الأطراف المتصارعة في سوريا هي تقريبا نفسها تتصارع في ليبيا الآن.

المصدر: RT