الكنيسة القبطية تشكر "الوطنية للصحافة" لموقفها من أزمة "روز اليوسف"

قدمت الكنيسة القبطية في مصر، مساء اليوم السبت، الشكر للهيئة الوطنية للصحافة على رد فعلها وتعاملها مع الأزمة التي تسببت فيها مجلة "روز اليوسف".

وجاء في نص البيان الذي أصدره اليوم القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكنيسة تشكر الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة السيد كرم جبر، للخطوات الحازمة والسريعة التي اتخذتها، تعاملًا مع المعالجة الصحفية غير المنضبطة المنشورة في مجلة روز اليوسف (عدد السبت 13 يونيو 2020)، مع تحويل رئيس تحرير المجلة للتحقيق، وتغيير غلاف العدد الذي يحمل الإساءة.

وتابع أن الكنيسة تأمل في مزيد "من الانتباه والانضباط المهني والمعالجة الحكيمة في التعامل مع الأخبار الكنسية حفاظا على التماسك الاجتماعي والمصالح العليا للدولة المصرية التي تحتاج منا جميعا التضامن والتآخي والدفاع المخلص عنها".

وختم القس بولس حليم بيانه بالقول إن الكنيسة القبطية تصلي "من أجل مصر وأمنها وسلامها وخروجها من كل المصاعب والمخاطر التي تحيط بها".

وكانت مجلة "روز اليوسف" المصرية قد نشرت على غلافها صورة لنيافة الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة والسكرتير السابق للمجمع المقدس، وبجواره المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة كإرهابية وأسفلها كتب: "الجهل المقدس" و"القتل باسم الرب".

ناصر حاتم

المصدر: RT