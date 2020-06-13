السيسي ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان ملف سد النهضة والأزمة الليبية

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، حسبما أوردت الرئاسة المصرية.

إقرأ المزيد

وكشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان، أن الاتصال تناول التباحث بشأن التطورات الراهنة للقضية الليبية والجهود الإفريقية المشتركة لتسويتها في إطار محددات مبادرة إعلان القاهرة، كما تم استعراض الموقف التفاوضي الحالي بشأن ملف سد النهضة.

وذكر راضي أن رامافوزا أشاد بالجهود المصرية المركزة والحثيثة في الملف الليبي، "مرحبا بمبادرة إعلان القاهرة والتي تتسق مع جهود الاتحاد الإفريقي لتسوية الأزمة الليبية وإنهاء مخاطر تداعياتها السلبية على استقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الإفريقية ككل".

وبحسب البيان، فقد قد استعرض السيسي "ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والتي تهدف بالأساس إلى الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار، وتضع حدا لأعمال العنف والاقتتال والإرهاب، مع عودة مؤسسات الدولة، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي وصون مقدراته".

وذكر المتحدث أن الاتصال تناول كذلك "تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الراهن لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة، فضلا عن آفاق التعاون الثنائي بين مصر وجنوب إفريقيا في مختلف المجالات، بما فيها جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد".

ناصر حاتم

المصدر: RT