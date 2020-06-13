مستشار أردوغان: التفاهم بين تركيا وروسيا حول ليبيا وارد جدا

اعتبر ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن التفاهم بين بلاده وروسيا حول الأزمة الليبية "وارد جدا".

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وقال أقطاي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية نشرت مساء أمس الجمعة، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "وارد جدا أن يحدث تفاهم مع روسيا على غرار سوريا لكن بعد موافقة حكومة السراج الشرعية".

وأشار أقطاي إلى أن لدى تركيا معلومات عن طلب روسيا من حكومة الوفاق الوطني، التي يقودها فايز السراج، بعدم التقدم نحو مدينة سرت مع التقدم في محيطها.

لكنه أضاف مع ذلك أن تركيا تدعم حكومة الوفاق في موضوع استعادة سرت، التي تخضع حاليا لسيطرة قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

وأكدت روسيا وتركيا، في وقت سابق، على لسان وزيري خارجيتهما، سيرغي لافروف ومولود تشاووش أوغلو، تصميمهما على المساعدة في تهيئة الظروف اللازمة للمصالحة بين الأطراف الليبية والتوصل إلى وقف إطلاق النار في البلاد.

وفي 10 يونيو بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الأزمة الليبية هاتفيا حيث عبرا عن "قلقهما العميق إزاء مواصلة الاشتباكات واسعة النطاق في البلاد، والتي تسببت بالضحايا والدمار".

وتستضيف تركيا غدا الأحد مشاورات بين الجانبين بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع للبلدين حول تسوية الأزمة الليبية.

المصدر: "الجزيرة" + وكالات