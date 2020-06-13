الوفاق الليبية تتهم الجيش الوطني بارتكاب "إبادة" بعد الكشف عن مقابر جماعية

اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المتمركزة في العاصمة طرابلس، الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بارتكاب ما وصفته بإبادة جماعية بعد الكشف عن مقابر جماعية بمناطق جنوب طرابلس.

وقالت حكومة الوفاق الوطني، في بيان، إن "الميلشيات أبادت عائلات بأكملها في ترهونة وقصر بن غشير​​​...وألقت بهم جميعا في آبار المياه".

وتابعت الحكومة، أن "المئات دفنوا في مقابر جماعية مجهولة، أو لا زالوا في عداد المفقودين".

وأضافت أنها، "تنتظر أن تسمع إدانة دولية لكل من أسهم في هذه الجرائم"، و"تحقيقا أمميا" على حد تعبيرها.

قبل ذلك بعدة ساعات، أعربت الأمم المتحدة عن صدمتها، إزاء ذلك الكشف عن هذه المقابر.

المصدر: سبوتنيك



