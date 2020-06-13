الكاظمي: نداء السيستاني أوقف امتداد عصابات "داعش"

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن نداء المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، أوقف امتداد عصابات تنظيم "داعش".

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وقال الكاظمي، في بيان صحفي أصدره بمناسبة فتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها السيستاني في يونيو 2014 وتشكل على إثرها الحشد الشعبي، إن "نقطة التحول كانت فتوى الجهاد الكفائي المباركة التي أطلقها سماحة المرجع الأعلى، السيد علي السيستاني (رعاه الله)، التي مثلت نقلة مسؤولة للبدء في مسيرة استنهاض الروح الوطنية والمشاركة المجتمعية في حماية الوطن".

وتابع: "سرعان ما سطر شعبنا الانتصارات تلو الانتصارات، ملحقا الهزيمة النكراء بداعش وأيتامها، ومطهرا كل مدن وأراضي العراق من دنس الإرهاب، ومواصلا إرادته بحماية قيمه ونظامه الديمقراطي ومستقبل أجيال، فضلا عن بناء دولة حديثة ومتقدمة تقوم على أساس إرساء قيم المواطنة والحقوق".

وأشار الكاظمي إلى أن "نداء المرجع، السيد علي السيستاني، أوقف امتداد عصابات داعش وفضح طبيعتها الإجرامية وأفشل مخططاتها السوداء لتدمير بلادنا بإعادة تسلط وطغيان أبشع حثالات النظام الدكتاتوري الدموي السابق، الذي جر الويلات على العراق وشعوب المنطقة، مُخلفاً وراءه مقابر جماعية تضم مئات الآلاف من الأبرياء ومئات القرى الكردية المحروقة بالأسلحة الكيمياوية المحظورة، وترك عراقا مهدّما ومحروما من أبسط مقومات حياة إنسانية لائقة بأبناء شعبنا الكريم".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن "ولادة قوات الحشد الشعبي شكلت انعطافة حقيقية في المواجهة ضد تنظيم داعش الإرهابي لدورها الحاسم في استعادة المبادرة لصالح العراق وشعبه وتحقيق الانتصارات المتلاحقة وتحرير العديد من المناطق المغتصبة، ما يؤكد أن الاستجابة المشهودة من قبل أبناء شعبنا الغيارى لنداء المرجعية حفظت وحدة العراق وأجهضت مخططات أعدائه".

المصدر: RT