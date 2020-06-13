موقع إسرائيلي يمتدح صاروخا بقدرته على إصابة "مآذن المساجد"

اتهم نائب عن القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية في الكنيست موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي ببث الكراهية ضد العرب، إثر نشره خبرا يشيد بصواريخ قادرة على إصابة "مآذن المساجد".

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ووفق بيان صادر عن مكتب النائب عن القائمة في الكنيست يوسف جبارين، فإن "موقع "واينت" استخدم عنوانا تحريضيا "يبث الكراهية ضد العرب"، وذلك ضمن تغطيته لخبر حول تطوير صواريخ إسرائيلية جديدة، حيث وصف محرر الخبر دقة هذه الصواريخ بأنها قادرة على "إصابة مئذنة مسجد".

وفي أعقاب نشر الخبر، توجه النائب عن القائمة المشتركة يوسف جبارين إلى إدارة الموقع والعاملين فيه مطالبا بحذف هذا العنوان على الفور.

وشدد جبارين على عنصرية هذا الخبر مشيرا إلى أنه "يمس بمشاعر العرب والمشاعر الدينية والإنسانية، خاصة وأنه يشير إلى مآذن الجوامع والمساجد على أنها أهداف للآليات العسكرية الإسرائيلية، كما ويظهر محرر الخبر "يتباهى" بقدرة الصاروخ على تفجير مئذنة مسجد!".

وكتب النائب جبارين في تغريدة له على "تويتر": "هناك خطوط إنسانية حمراء في الصحافة، وهي تشمل بالطبع الأخبار العسكرية"، وتابع أن "اختيار مثل هذا العنوان يدل على انعدام الحواس والمشاعر الإنسانية. هذا تحريض ونشر للكراهية ويجب الاعتذار عليه".

هذا وقد قام الموقع لاحقا بحذف الجملة حول إصابة مآذن المساجد من الخبر.

المصدر: RT