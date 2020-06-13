خاص RT: أكثر من ألفي صهريج تصل إلى القامشلي لقطر النفط الخام إلى مصفاتي حمص وبانياس

أفاد مراسلنا في سوريا اليوم السبت، بأن أكثر من ألفي صهريج قادمة من الداخل والساحل السوري، وصلت إلى القامشلي لقطر النفط الخام إلى مصفاتي حمص وبانياس.

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وأظهر مقطع فيديو خاص لـRT، الشاحنات المصطفة على طريق M4 غرب القامشلي.

ونقل المراسل عن شهود عيان من سائقي الشاحنات قولهم إن"عقوبات قيصر الأمريكية لم تفرض على قطاع النفط والغاز حتى الآن"، فيما أكد آخرون أن "النتائج ستكون كارثية على الشعب السوري في حال تطبيق هذه العقوبات على قطاع الطاقة".

المصدر: RT