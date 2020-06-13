لبنان يسجل حالة وفاة و20 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن تسجيل 20 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة إنه من بين المصابين الجدد، هنال 9 حالات تم تسجيلها بين المقيمين المخالطين، و11 إصابة بين الوافدين إلى البلاد.
ووفق وزارة الصحة اللبنانية فقد وصل عدد الإصابات الإجمالي في لبنان إلى 1442، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32.
ترصد عدوى الكوفيد 19 في لبنان— Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) June 13, 2020
#covid19
#بالوعي_نواجه_الكورونا pic.twitter.com/XMv5YCubB5
وأشارت الوزارة إلى أنه من بين المصابين هناك 40 حالة استشفاء، بينهم 9 حالات في العناية المركزة، وقد وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 868.
ولفتت إلى أن عدد الفحوص التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية وصل إلى 1874 أجريت في 30 مختبرا.
المصدر: RT