 
مباشر

لبنان يسجل حالة وفاة و20 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

لبنان يسجل حالة وفاة و20 إصابة جديدة بكورونا
Reuters Aziz Taher
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o3ap

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن تسجيل 20 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد
لبنان.. البنك المركزي سيضخ 30 مليون دولار بالسوق تكفي لمدة أسبوع
لبنان.. البنك المركزي سيضخ 30 مليون دولار بالسوق تكفي لمدة أسبوع

وقالت الوزارة إنه من بين المصابين الجدد، هنال 9 حالات تم تسجيلها بين المقيمين المخالطين، و11 إصابة بين الوافدين إلى البلاد.

ووفق وزارة الصحة اللبنانية فقد وصل عدد الإصابات الإجمالي في لبنان إلى 1442، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32.

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين المصابين هناك 40 حالة استشفاء، بينهم 9 حالات في العناية المركزة، وقد وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 868.

ولفتت إلى أن عدد الفحوص التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية وصل إلى 1874 أجريت في 30 مختبرا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا