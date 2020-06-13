ضبط أكثر من 32 ألف شخص خرقوا الحظر وأكثر من 31 ألفا بدون كمامة في مصر

ضبطت قوات وزارة الداخلية المصرية أكثر من 32 ألف شخص خرقوا الحظر وأكثر من31 ألف سائق بدون كمامة، خلال أسبوع واحد.

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وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت، إن "الجهود فى مجال مخالفة قرار ارتداء الكمامات أثمرت عن ضبط 31605 سائقي نقل جماعي، وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط 32674 شخصا، و 19373 سيارة، فضلا عن ضبط 5668 قضية تموينية متنوعة خلال أسبوع".

كما تم ضبط 11 قضية مقاهي مخالفة لقرار الغلق، وغلق مكان نشاط تعليمي مخالف، و1529 محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية المصرية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الوباء.

المصدر: RT