لبنان.. قرار للقضاء في قضية كلاشنكوف العماد السوري مصطفى طلاس

حكمت محكمة الجنايات في جبل لبنان بالحبس 6 سنوات بحق المتهمين في قضايا سرقة تمت في مناطق متفرقة في لبنان خلال فترة الأعياد والعطل شملت نقود وأسلحة حربية وتماثيل ومجوهرات.

وفي التفاصيل اعترف أحد المتهمين، وهو سوري الجنسية، بعد أن وقع في قبضة رجال الأمن اللبناني، بأنه قام بالاشتراك مع شخصين آخرين، بسرقة 20 مكان في مناطق مختلفة، خلال أيام العطل والأعياد.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنهم كانوا يبيعون المسروقات إلى شخص آخر، الذي بلغت حصته من بيع المسروقات 300 ألف دولار، كما اعترف بسرقة سلاح كلاشنكوف لون فضي مكتوب عليه إسم العماد مصطفى طلاس من منزل شخص من آل طليس وغيرها من المسروقات.

بدوره قدم عباس طليس، أحد الضحايا، ادعاء شخصيا ضد المتهم بعد تعرض منزله للسرقة، مؤكدا أن من بين المسروقات سلاح كلاشينكوف نقش عليه اسم العماد مصطفى طلاس.

وتنوعت المسروقات بين الأحجار الكريمة، والنقود والأسلحة الحربية، وتماثيل من العاج، بالإضافة إلى المجوهرات والمصاغ الذهبي.

وقد أنزلت محكمة الجنايات في جبل لبنان عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 6 سنوات بحق المتهمين على أن يتم إخراج المتهم السوري من البلاد فور انقضاء مدة العقوبة ومنعه بشكل مؤبد من العودة إليها.

المصدر: لبنان24