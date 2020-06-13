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محكمة أمريكية تنظر في قضايا ارتكاب جرائم رُفعت ضد حفتر

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محكمة أمريكية تنظر في قضايا ارتكاب جرائم رُفعت ضد حفتر
Reuters Costas Baltas
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فتحت محكمة أمريكية تحقيقا بعد تلقيها دعاوى من عائلتين ليبيتين ضد قائد "الجيش الوطني" المشير خليفة حفتر، على خلفية ما وصفتها العائلتان بجرائم ارتكبها خلال الحرب التي تشهدها ليبيا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أمس الجمعة، أن عائلتين ليبيتين تقدمتا بقضية ضد القائد العسكري الليبي، خليفة حفتر، أمام محكمة أمريكية.

واتهمت العائلتان حفتر بارتكاب جرائم خلال الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سنة.

ووفق ما ذكرته الوكالة، فإن المواطنة الليبية، منى السيد، المحامية السابقة في قضايا حقوق الإنسان في ليبيا، رفعت الدعوى نيابة عن والدها وثلاثة إخوة قتلوا في المعارك التي يشنها حفتر.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن "محكمة فرجينيا قبلت النظر في القضية بسبب امتلاك  حفتر عقارات في ضواحي المدينة اشتراها ما بين عامي 2014-2017 بقيمة 8 ملايين دولار.

المصدر: وكالات

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