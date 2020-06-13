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6 إصابات جديدة بكورونا في الضفة والقدس والحصيلة الإجمالية تصل إلى 673

أخبار العالم العربي

6 إصابات جديدة بكورونا في الضفة والقدس والحصيلة الإجمالية تصل إلى 673
Reuters Mohamad Torokman
مدينة رام الله، 26 مايو 2020
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سجلت الأراضي الفلسطينية 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 673، فيما سجلت 570 حالة شفاء.

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وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة، منها إصابتان في السموع تم الإعلان عنهما سابقا، و4 إصابات في القدس.

وأشارت إلى أن حصيلة الحالات النشطة، ارتفعت إلى 98 حالة، في حين تم إدخال 253 حالة جديدة إلى الحجر الصحي المنزلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمحجورين منزليا إلى  1831.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن نسبة التعافي بلغت 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

من جهة أخرى، لفتت الكيلة إلى أن نتائج كل العينات التي تم أخذها لمخالطي المصاب الذي أعلن عنه سابقا من منطقة الكوم جنوب غربي الخليل، وعددها 217، جاءت سلبية، فيما سيتم إعادة الفحص بعد 5 أيام للمخالطين من الدائرة الأولى للمصاب.

المصدر: معا

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