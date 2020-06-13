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نصيحة الصحة السعودية لمخالطي المصابين بكورونا

أخبار العالم العربي

نصيحة الصحة السعودية لمخالطي المصابين بكورونا
Reuters
صورة أرشيفية
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نصحت وزارة الصحة السعودية المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا، بضرورة الالتزام بتعليمات الأطباء المعالجين حتى في حالة عدم ظهور أعراض عليهم.

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وقالت الوزارة في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه ينبغي الالتزام بالتعليمات الموجهة من قبل الطبيب، لأن الأعراض قد تظهر في أي وقت خلال فترة الحضانة المقدرة بـ14 يوما، وقد يكون الشخص معديا خلال فترة الحضانة.

كما جددت وزارة الصحة السعودية التذكير بالأعراض العامة لفيروس كورونا، التي تشمل: "الحمى أو السعال أو ضيق التنفس"، فضلا عن أعراض أخرى قد تحدث في بعض الحالات مثل الصداع، التهاب الحلق، الغثيان أو الإسهال، سيلان بالأنف، فقدان حاستي التذوق والشم، آلام عامة بالعضلات.

المصدر: RT

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