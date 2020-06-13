نصيحة الصحة السعودية لمخالطي المصابين بكورونا

نصحت وزارة الصحة السعودية المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا، بضرورة الالتزام بتعليمات الأطباء المعالجين حتى في حالة عدم ظهور أعراض عليهم.

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وقالت الوزارة في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه ينبغي الالتزام بالتعليمات الموجهة من قبل الطبيب، لأن الأعراض قد تظهر في أي وقت خلال فترة الحضانة المقدرة بـ14 يوما، وقد يكون الشخص معديا خلال فترة الحضانة.

كما جددت وزارة الصحة السعودية التذكير بالأعراض العامة لفيروس كورونا، التي تشمل: "الحمى أو السعال أو ضيق التنفس"، فضلا عن أعراض أخرى قد تحدث في بعض الحالات مثل الصداع، التهاب الحلق، الغثيان أو الإسهال، سيلان بالأنف، فقدان حاستي التذوق والشم، آلام عامة بالعضلات.

ثلاث خطوات احترازية تساهم في وقايتك من العدوى بإذن الله. #نعود_بحذرpic.twitter.com/MhTo9JHvII — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 12, 2020

المنزل مصدر الأمان والسلامة واتباع السلوكيات الصحية يبدأ منه، #نعود_بحذر وللاستزادة اطلع على دليل كيف أحمي نفسي من كورونا: https://t.co/4CaIq18FSopic.twitter.com/ZYNrXgSH3U — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 10, 2020

المصدر: RT