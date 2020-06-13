السفارة السعودية في أمريكا تحذر من "نشاط مشبوه"!

حذرت السفارة السعودية في واشنطن من "نشاط مشبوه" يحوم حول حسابات معينة لبريدها الإلكتروني، داعية المؤسسات الإعلامية التي تستلم رسائل من مسؤولين ببعثة المملكة التأكد من صحتها.

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وقالت السفارة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " تود سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن تنبيه جميع المؤسسات الإخبارية حول نشاط مشبوه يتعلق ببعض حسابات البريد الإلكتروني للسفارة".

وأضافت: "نطلب من المؤسسات الإخبارية التي تلقت رسائل بريد إلكترونية من مسؤولين بالسفارة خلال الأيام الأخيرة التحقق من صحة هذه المراسلات قبل نشر أي معلومات أو بيانات مزعومة منسوبة للسفارة".

ولفتت السفارة إلى أنها "ستتخذ خطوات لتصحيح الوضع".

We ask news organizations that received emails from embassy officials in recent days to verify the authenticity of the correspondence before publishing any purported information or statements attributable to the embassy. We are taking steps to rectify the situation. — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) June 12, 2020

المصدر: RT