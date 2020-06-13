"حماس": محاولات سفير الإمارات في واشنطن للبحث عن مشتركات مع إسرائيل استجداء للتطبيع

قال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، يوم الجمعة، إن محاولات سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، للبحث عن مشتركات بين دولته وإسرائيل، هي استجداء للتطبيع معها.

وأعرب قاسم عن أسفه "لتباهي السفير الإماراتي في مقال نشره في صحيفة عبرية، بأن بلاده أدانت حركات المقاومة الفلسطينية والعربية".

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وأضاف المتحدث باسم "حماس" أن وصف السفير الإماراتي لرد الفعل الفلسطيني على خطوة الضم بأنه "عنف، وأن هذه الخطوة ستحرك المتطرفين"، هو "اتهام لكل النضال الوطني وتجريم لتضحيات الشعب الفلسطيني".

وأشار قاسم إلى أن تكرار تأكيد سفير الإمارات في واشنطن على أنه كان أحد الذين حضروا "حفل إعلان صفقة القرن في البيت الأبيض"، يعكس "استهتاره بمشاعر كل أبناء الشعب الفلسطيني وجماهير الأمة وأحرار العالم الذين رفضوا هذه الصفقة المشؤومة".

ودعا "كل الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال وقف هذا المسار الذي لا يخدم إلا المشروع الصهيوني، ويشجعه على مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة، ويمثل طعنة في ظهره وتضحياته".

من جهتها، اعتبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ما ورد في مقال السفير الإماراتي بواشنطن والذي خص به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "فزة للأمام في تظهير دور الإمارات في مسار التطبيع الذي تعمل على إشاعته وتوسيع دائرته مع إسرائيل".

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وأضافت الجبهة أن "توقيت المقال غير معزول عن هبوط الطائرة الإماراتية في مطار اللد، ولا عن كونه وسيلة ضغط في هذه الفترة على الفلسطينيين كي يرضخوا لخطة ترامب وما يتولد عنها من خطط الضم وغيره".

ورأت الجبهة أن "كل ما تضمنه المقال من دور قائم ومستقبلي، يتم التبشير به في علاقة الإمارات مع إسرائيل على الصعد الأمنية وغيرها في الإقليم، يعني بكل وضوح انخراط الإمارات في إسناد إسرائيل بسياساتها من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي تمكينها من تحقيق أهدافها التي تطال مصالح وأمن شعوبنا العربية وشعوب الإقليم".

وحذرت الجبهة من "خطورة الدور الذي تقوم به الإمارات من خلال التطبيع مع إسرائيل والدفع به إلى مديات أوسع وأشمل في المنطقة".

وشدد على أن ذلك يستدعي مواجهة من قبل "كل قوى وشعوب المنطقة دفاعا عن وجودها ومصالحها التي تهددها الأطماع الإسرائيلية المعلنة التي لم ولن تتوقف عند حدود فلسطين".

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية