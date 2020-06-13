الحكومة المصرية: سنطالب الشركات بزيادة إنتاج الأدوية الأساسية

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية، عزم حكومة البلاد تجاوز أزمة نقص الدواء في البلاد، بزيادة معدل الإنتاج.

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وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال في برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، إن نقص الدواء ظاهرة موجودة في مصر، "وذلك نتيجة أن البعض تكالب على شراء الأدوية في الآونة الأخيرة تحسبا لأي طارئ، ومع الأسف ذلك حدث في كل دول العالم وحتى الولايات المتحدة نفسها".

وأشار المسؤول إلى أن شركات الأدوية كانت لديها خطوط إنتاج بطاقة معينة، وتلك الشركات مطالبة بزيادة معدل الإنتاج، موضحا أن جزءا من ذلك الإنتاج يذهب إلى وزارة الصحة. وتابع أن الحكومة ستطالب الشركات بزيادة إنتاج الأدوية الأساسية، وقد يتم تقليل معدل إنتاج الأدوية التي ليس عليها إقبال كبير مؤقتا.

سعد: ندرس غلق المحال التجارية ليلا

كما كشف المتحدث باسم رئاسة الوزراء أن وزارة التنمية المحلية تقوم في الوقت الحالي بدراسة عمل مواعيد محددة ليلا، لغلق المحال التجارية. وأوضح أن تلك المواعيد ستختلف من محافظة إلى أخرى، مشيرا إلى أن بعض المحافظات سياحية وتحتاج إلى مد فترة إغلاق المحال والكافيهات، وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن مطار القاهرة مرشح لفتح أبوابه في أول شهر يوليو، مشيرا إلى أنه سيتم فتحه تدريجيا، خاصة وأن بعض البلاد ما زالت الرحلات الجوية متوقفة فيها، وأن ذلك القرار سيتوقف بشكل أكبر على الدول التي ستأتي منها الرحلات وتذهب إليها، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم وضع السائح القادم إلى مصر في الحجر الصحي.

المصدر: اليوم السابع