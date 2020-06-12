الصحة المصرية تستجيب لاستغاثة دار "الباقيات الصالحات" للمسنين بعد ظهور إصابات بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، عن إرسال فريق طبي من الوزارة إلى دار للمسنين في القاهرة، وذلك فور استغاثة إدارة الدار بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، أنه فور نشر الاستغاثة من قبل عبلة الكحلاوي، رئيسة مجلس أمناء دار المسنين "الباقيات الصالحات" بمنطقة المقطم، وجهت الوزيرة بإرسال الفريق الطبي والمتابعة الكاملة معه، للعمل بالتعاون مع الفريق الطبي الخاص بالدار، ومتابعة إجراء الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل لجميع المتواجدين بالدار.

وأشار مجاهد إلى أنه تم التواصل مع مدير الدار والتنسيق الكامل معه، حيث ستتولى وزارة الصحة والسكان إدارة العزل والإشراف الطبي بالدار، مؤكدا عدم صحة ما تم تداوله عن إغلاق "الباقيات الصالحات".

وأضاف المتحدث أن الوزيرة وجهت أيضا بنقل الحالات المصابة بفيروس كورونا من المتواجدين بالدار إلى مستشفى القاهرة الفاطمية للعزل، والتي كانت قد وجهت بتخصيصها لعزل المرضى النفسيين من المصابين بفيروس كورونا، وذلك لتلقي الرعاية الطبية الكاملة ومتابعتهم لحين تحسن حالتهم الصحية وشفائهم.

وذكر أن الوزارة ستوفر كافة سبل الدعم من الاحتياجات والمستلزمات لدار المسنين، حيث سيتم توفير حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية طبقا لبروتوكولات العلاج المحدثة، كما سيتم تقديم كافة سبل الدعم النفسي لجميع المتواجدين بالدار.

ناصر حاتم

المصدر: RT