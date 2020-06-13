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السلطات العراقية تنفي وصول جهاز مكافحة الإرهاب لإقليم كردستان والمنافذ الحدودية

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السلطات العراقية تنفي وصول جهاز مكافحة الإرهاب لإقليم كردستان والمنافذ الحدودية
YouTube / قناة العراقية
رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر الوائلي
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نفت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، وصول جهاز مكافحة الإرهاب إلى إقليم كردستان والمنافذ الحدودية.

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وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان صحفي مقتضب: "لا صحة للمعلومات التي نشرت في صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان (جهاز مكافحة الإرهاب يصل الإقليم أو يتواجد في منافذنا الاتحادية)".

وقدم رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، بشكل غير رسمي مقترحا إلى رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، باستدعاء جهاز مكافحة الإرهاب لحماية المنافذ الحدودية.

ونشرت معلومات بعد هذا المقترح تفيد بوصول الجهاز إلى المنافذ الحدودية والدخول إلى إقليم كردستان العراق.

المصدر: RT

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