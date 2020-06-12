مصر.. أطباء يحتفلون بإجراء عملية جراحية لسيدة مصابة بكورونا

احتفل فريق طبي مصري بإجراء عملية جراحية واستئصال جزء من الأمعاء لسيدة عمرها 26 عاما، مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل في مركز ملوي، بجنوب محافظة المنيا في الصعيد.

وقال مصدر داخل مستشفى العزل إن العملية أجريت للمريضة بعد ظهور تجمع دموي مجهول السبب في بطنها، ورجح أن تكون الإصابة نتيجة عملية قيصرية تمت خارج المستشفى.

وبلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس التي دخلت مستشفى عزل ملوي حتى الآن لتتلقى علاجها منذ افتتاحها بشكل استثنائي في 3 إبريل الماضي من هذا العام، حوالي 604 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة من كافة محافظات الصعيد 35.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتلقون علاجهم بقسم الرعاية المركزة 15 من بينهم 5 حالات فقط على أجهزة التنفس الاصطناعي، والمستشفى لم يستقبل على مدار هذا الأسبوع حالات أطفال مصابة بكورونا من أي محافظات.

ونصحت إدارة المستشفى المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، واتباع جميع تعليمات وزارة الصحة التي تصدرها بشكل دوري للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وارتداء الكمامات أثناء العمل وفي المواصلات والأماكن العامة، وتطهير الأيدي باستمرار بالكحوليات والمعقمات، والبعد عن التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ناصر حاتم

المصدر: RT