مجلة فرنسية تمنح المشير خليفة حفتر "جائزة الشجاعة السياسية"

منحت مجلة السياسية الفرنسية الدولية يوم الجمعة "جائزة الشجاعة السياسية" لقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر.

والمجلة الفرنسية التي تنشر منذ عام 1978 نصوص صانعي القرار السياسيين والاقتصاديين والدبلوماسيين العظماء من جميع أنحاء العالم، تمنح جائزة "العمل الشجاع الذي يقوده ممثل معروف من المشهد الوطني أو الدولي"بشكل منتظم،، وفقا لمديرها باتريك واجسمان.

وأفاد واجسمان بأنه من بين الفائزين الجدد أورسولا فون دير لاين، وأليكسيس تسيبراس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وصرح مدير المجلة بأن المشير حفتر "يقود بلاده في معركة حاسمة ضد الإرهاب وضد نظام الإخوان المسلمين المتمركز في طرابلس ويدعمه عسكريا الرئيس التركي أردوغان".

وأفاد واجسمان بأن قائد الجيش الليبي، يشن هجوما منذ أكثر من عام للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني الليبية، مضيفا أنه "مهما كانت نتيجة الأحداث الجارية، فإن هذا هو السبب الذي يجسده حفتر.

وأشار إلى أن الخيار يمليه أيضا الخطر الذي يمثله لأوروبا انتصاب مؤسسة تركية دائمة على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.

المصدر: أ ف ب